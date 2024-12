Le Président de la République gabonaise reçu par le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye

"J’ai le grand plaisir d’accueillir aujourd’hui au Palais de la République, mon frère, Son Excellence le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République gabonaise, et son épouse, Madame Zita Oligui Nguema.



Cette visite officielle reflète l’excellence des relations entre le Sénégal et le Gabon, fondées sur la fraternité africaine et une vision commune d’un partenariat stratégique." réagira le chef de l'Etat Bassirou Diomaye peu après leur entrevue