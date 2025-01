Le Real s'amuse contre Salzbourg (5-1) avec un but de Kylian Mbappé et se rapproche de la qualification

Le Real Madrid a fait le boulot. Grâce à son quatuor offensif, le leader de Liga a largement battu une courageuse mais limitée équipe de Salzbourg (5-1). Les Madrilènes, parfois poussifs, s’en sont remis à leur talent pour l’emporter face aux Autrichiens et signer un quatrième succès dans cette Ligue des champions. Avec 12 points, la qualification pour les barrages est quasiment en poche avant un déplacement à Brest pour une possible place dans le top 8.





On n’attendait rien d’autre qu’un succès du Real Madrid face à Salzbourg. On était néanmoins en droit d’espérer un match bien plus abouti de la part des hommes de Carlo Ancelotti. Car il ne faut pas se fier au résultat : s’il donne l’impression que le Real a écrasé son adversaire, ce n’est pas tout à fait le cas, notamment en première période. Les Merengue ont étrangement fait le choix de laisser le ballon aux Autrichiens, qui n’ont hélas pas les armes pour vraiment rivaliser.



Le Real déroule sans convaincre



Il n’empêche, Salzbourg a bien failli ouvrir le score. Sur une transition bien gérée après une perte de balle de Jude Bellingham, Oscar Gloukh aurait pu jouer un vilain tour aux Madrilènes, incapables de se mettre vraiment en route (10e). Puis il y a eu une première étincelle, signée Rodrygo, sur un centre de Vinicius que n’a pas su reprendre Bellingham (1-0, 23e). La réussite, maximale, s’est confirmée par un doublé du Brésilien après un une-deux incroyable avec Bellingham, auteur d’une bonne talonnade (2-0, 34e).





Le Real Madrid était donc bien payé, mais les efforts de Salzbourg pour jouer crânement sa chance ont fini par peser lourd. Au retour des vestiaires, la machine offensive s’est définitivement mise en route. Kylian Mbappé, brouillon dans cette rencontre, a bénéficié d’une grosse boulette du gardien autrichien à la relance pour inscrire le troisième but (3-0, 48e). Derrière, c’est Vinicius, longtemps agacé, qui a fait le show, avec un doublé à son tour. Le Brésilien, qui sera suspendu à Brest, a marqué avec une belle frappe enroulée (4-0, 55e) puis un joli enchaînement (5-0, 77e).



La soirée aurait sans doute été encore plus réussie sans un but, mérité pour services rendus, de Salzbourg. Avec une reprise bien équilibrée, Mads Bidstrup a sauvé l’honneur de son équipe (5-1, 85e). Le Real Madrid a d’ailleurs encaissé au moins un but à chaque match de Ligue des champions joué cette saison. Une statistique qui pourrait coûter cher au moment de faire les comptes.