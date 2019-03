Le Roi Mohamed VI annoncé à Dakar pour assister à la fête de l'Indépendance du Sénégal

Dakarposte a appris de sources diplomatiques que le roi du Maroc, Mohamed Vi va rehausser de sa présence la festivité marquant l'accession de notre pays à la souveraineté internationale.



"Mohamed Vi sera bel et bien à Dakar le jeudi 4 avril 2019, du moins il sera là la veille de la fête de l'Indépendance , sauf revirement. Vous aurez compris que c'est pour assister au défilé aux côtés du Président Macky Sall entre autres invités de marque et autorités" nous souffle notre informateur



C'est révéler un secret de polichinelle de dire que le Sénégal et le Maroc entretiennent des relations privilégiées et marquées par la fraternité, la solidarité et la communauté de dessein.



L'excellence des relations bilatérales se traduit par une parfaite convergence de vues sur les questions internationales et régionales.



SM le Roi Mohammed VI est un Grand Ami du Sénégal et depuis son accession au trône il n’a cessé d’œuvrer au rapprochement de nos deux peuples et au raffermissement des relations séculaires d’amitié et de coopération qui lient nos deux pays.

Il faut cependant noter que sur le plan bilatéral, les relations entre les deux pays sont rythmées par les visites fréquentes de Sa Majesté Mohammed VI à Dakar .



Cette solide entente constitue le soubassement de notre coopération dont le cadre juridique est riche de 125 accords. Ce qui fait du Maroc le premier partenaire du Sénégal en terme de conventions bilatérales signées.



Pour rappel, chaque 4 avril est célébré comme jour de l’indépendance du Sénégal. C’est le jour où le Sénégal s’est joint au Soudan français (aujourd’hui le Mali) pour former une Fédération en 1959. C’était une Fédération qui était encore sous contrôle colonial français, alors le Sénégal n’était pas indépendant, ni le Mali.



Même si ce n’est pas vraiment le jour où le Sénégal est devenu indépendant ou a déclaré son indépendance, le 4 avril reste la journée officielle de l’indépendance sénégalaise.



Le Sénégal a été le foyer de nombreux royaumes tribaux belligérants, dont beaucoup ont vendu d’autres Africains comme esclaves aux européens sur l’île de Goree. Cependant, après que les français eurent aboli l’esclavage et le commerce des esclaves dans les années 1850, ils commencèrent à envahir l’intérieur du Sénégal et à mettre fin à l’esclavage partout où leurs armées ont conquis.



Toutefois, la région est restée sous la domination coloniale. C’est le 20 juin 1960 que le Sénégal et le Mali, toujours en union, sont devenus indépendants. Et cette même année, ils ont tous deux déclaré leur indépendance.



A noter que le Président de la République Macky Sall a jété son dévolu sur le Maroc aux fins d'y passer quelques jours de vacances.

Celui qui préside aux destinées du Sénégal sera de retour au bercail d'ici quelques jours. Et, c'est pour présider le dernier Conseil des Ministres prévu le 27 mars prochain avant la formation d'un nouveau gouvernement et de sa prestation de serment en tant que chef de l'Etat réélu.