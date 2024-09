Le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, reçu par le Pr Bassirou Diomaye Faye

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rencontré le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres. Ensemble, ils ont souligné leur convergence de vues sur les défis mondiaux et ont retenu d'œuvrer au renforcement de la coopération entre le Sénégal et le Système onusien.



Saluant le leadership du Président Faye, le Secrétaire général lui a proposé d'être l'un des champions pour la mise en œuvre du Pacte pour le Futur en faveur de la paix, de la sécurité et du développement durable.