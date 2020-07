Le Sénégal à l’honneur à l'UEMOA: Aminata Mbodji nommée Directrice de la Communication de la Commission

Cette nomination, qui, nous dit-on, est une prérogative du Président de la Commission de l’UEMOA Abdallah Boureima, magnifie le professionnalisme noté dans le travail de Mme Aminata Mbodj, recrutée il y a un peu plus de 5 ans comme professionnelle, chargée de la communication à Ouagadougou, au Burkina Faso.



Journaliste communicante, elle est membre du collectif des journalistes économiques du Sénégal (COJES), elle a aussi été respectivement conseillère technique au ministère de la Francophonie et au CRAES.



Mme Aminata Mbodji, Ancienne Directrice de Sud Fm Kaolack, est titulaire d’une maîtrise en lettres modernes et d’un diplôme d’études supérieures en communication.



Sous le régime du président Wade, elle été Conseillère technique sous deux Premiers Ministres : Hadjibou Soumare et Souleymane Ndéné Ndiaye. Elle a été conseillère en communication de l'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP).



C’est par la suite qu’elle a été recrutée en 2014 à l’UEMOA où jusqu’à sa nomination hier, elle était le Chef de la Division de l’information et des Relations publiques.



Directrice de la Communication de la Commission de l’UEMOA, où elle intégre l’équipe qui assure, notamment, la mise en œuvre de la politique et du programme de communication de l'UEMOA, cette institution d’intégration régionale qui regroupe 08 pays de l’Afrique de l'Ouest.



Ainsi donc, cette nomination d’une femme battante sénégalaise sonne comme un honneur et une fierté pour le Sénégal.



Bon vent et plein succès à notre chère consœur !