Le Sénégal entier laisse exploser sa joie (images)

"Merci les Lions". "On est enfin champion d'Afrique".... De la Médina à Guédiawaye, de Thiès à Saint-Louis, Kaolack, Aéro Lao, Fatick, Goudiry ou Ziguichor, dans toutes les villes et tous les villages, les Sénégalais fêtent le sacre de l’équipe nationale de football.

La fête a duré toute la nuit d'hier et tout porte à croire que les Sénégalais, ivres de joie, s’apprêtent à faire la teuf ce soir allusion faite au concert gratis offert par l'artiste multidimensionnel Youssou Ndour à l'Université de Dakar.

À l'accueil des Lions, une foule monstre (voir les images) a submergé les artères menant vers l'aéroport militaire Leopold Sédar Senghor entre autres rues de la capitale Sénégalaise. Depuis les fans zones jusqu’aux cafés, la liesse s’est répandue dans les rues. Des farandoles s’improvisent dans les rues de la ville dans un sublime mélange de vert de jaune et de rouge.

Sur l'avenue Blaise Diagne en plein coeur de la Médina, la foule de supporteurs en délire danse, crie, chante, saute dans tous les sens. Des inconnus se prennent dans les bras. Bref, une joyeuse pagaille dans les rues de la capitale Sénégalaise particulièrement sur l'itinéraire des Lions attendus au Palais Présidentiel dans la soirée du 7 Février 2022.









