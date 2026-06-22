«Le Sénégal est une équipe rapide et redoutable» (Coach Norvège)

À la veille de la deuxième journée du groupe I, le sélectionneur de la Norvège, Ståle Solbakken, s’est présenté en conférence de presse avec un discours mêlant sérénité et prudence. Fort d’un début de campagne encourageant, le technicien norvégien refuse tout excès de confiance avant d’affronter les Lions de la Teranga.



S’il assure ne ressentir aucune crainte particulière, Solbakken insiste sur le respect qu’il porte à la sélection sénégalaise, qu’il considère comme une équipe dangereuse et parfaitement organisée.



« Je n’ai peur de rien pour demain, mais j’ai un grand respect pour le Sénégal. C’est une équipe rapide et de grande qualité. Nous devrons être prêts à les affronter, bien défendre sur les ailes et nous méfier de leurs contre-attaques », a-t-il déclaré devant les journalistes.



Le sélectionneur norvégien a particulièrement mis en avant la vitesse d’exécution et le potentiel offensif des Sénégalais, des atouts capables de faire basculer une rencontre à tout moment. Il a également insisté sur la nécessité d’une vigilance permanente dans les couloirs, où les Lions se montrent souvent les plus dangereux.



Solbakken a enfin évoqué la menace que représente l’attaquant d’Al-Nassr et meilleur buteur de l’histoire de la sélection sénégalaise, Sadio Mané. « C’est un joueur capable de faire la différence à tout moment. Nous devrons limiter son influence dans les phases offensives », a-t-il souligné.



















































walf