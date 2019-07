Le Sénégal festoie après la victoire méritée des Lions

Après le coup de sifflet final d'une demi-finale de la Coupe d'Afrique contre la Tunisie finalement remportés par les Lions de la Téranga, des supporters Sénégalais et d'autres étrangers vivant parmi nous se sont fait entendre un peu partout au pays de Ndiadiane Ndiaye et même au-delà de nos frontières. Normal, serait-on tenté de dire.



Le Sénégal est venu à bout de la Tunisie après 120 ' de jeu et se qualifie pour la 2ème finale de la CAN de son histoire. Au terme d'un match complètement fou, marqué par plusieurs faits de jeu, les Lions de la Teranga vont en découdre avec l'Algérie vendredi prochain.



Les radars de dakarposte déployés un peu partout nous soufflent (images à l'appui) qu'alors que les plus motivés des supporters n'ont pas tardé à affluer vers le centre ville de la capitale Sénégalaise, les klaxons et sonorités musicales ont raisonné dans plusieurs artères dakaroises.



Certains se sont spontanément rendus à la devanture de la résidence privée du Pr Macky Sall. Qui est finalement sorti de son cocon sur insistance de la foule au fur et à mesure compacte. Il fallait voir ceux et celles qui se sont massés devant la villa du chef de l'Etat crier à tue tête le nom de Macky Sall, lequel, apparement fier après cette victoire méritée, a finalement fait une brève apparition pour saluer le public on ne peut plus euphorique.



Jusqu'au moment où ses lignes sont écrites (22 heures), ça festoie un peu partout.