Le Sénégal mise sur l’épargne locale pour renforcer sa souveraineté financière (Directeur Dette)

Le Directeur de la Dette publique, Alioune Diouf, a déclaré, jeudi, que la nouvelle émission obligataire de l’État du Sénégal s’inscrivait dans une stratégie qui se veut de diversifier les sources de financement tout en renforçant la souveraineté financière du pays par un recours accru à l’épargne locale.



‘’Ce lancement constitue un moment fort dans la mise en œuvre de notre stratégie d’endettement”, a déclaré M. Diouf, estimant que cette approche vise à réduire la vulnérabilité liée à la dette extérieure, notamment en limitant les risques de change.



L’État du Sénégal entend, selon lui, consolider les acquis des précédentes émissions obligataires réussies, tout en élargissant sa base d’investisseurs à travers l’implication de nouveaux acteurs institutionnels, entreprises, particuliers et membres de la diaspora.



M. Diouf a insisté sur le fait que l’émission en monnaie locale ‘’préserve les marges budgétaires du pays” et ”renforce son autonomie de financement, indépendamment des aléas extérieurs”.



”Le marché régional représente aujourd’hui une opportunité majeure pour accompagner les aménagements budgétaires de l’État. C’est aussi un levier pour faire de chaque citoyen et de chaque entreprise un acteur direct du développement national”, a-t-il expliqué.



Alioune Diouf a également rappelé que la loi de finances 2025 s’appuie sur une stratégie de mobilisation financière articulée autour de trois piliers que sont : la soutenabilité de la dette par une gestion proactive des coûts et des risques, la diversification des sources de financement et la priorité donnée aux emprunts en monnaie locale.



L’émission actuelle, fruit d’un travail concerté entre la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor et CGF Bourse, respecte les standards de transparence requis par les régulateurs régionaux, a-t-il assuré.



”Nous avons structuré cette opération avec des maturités variées entre 3, 5, 7 et 10 ans afin de couvrir l’ensemble de la courbe des taux et répondre aux attentes des investisseurs”, a précisé M. Diouf, qui appelle à une mobilisation massive de l’épargne pour assurer le succès de l’opération.



”La souveraineté financière ne se décrète pas, elle se construit, ici, chez nous, par la confiance et l’engagement”, a-t-il conclu.



Le directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor, Amadou Tidiane Gaye a, en ce qui le concerne, annoncé l’intensification de la médiatisation autour de la nouvelle émission obligataire de l’État, dans l’objectif de mobiliser un public plus large d’épargnants, au Sénégal comme à l’étranger.



”Nous sommes dans une logique d’impliquer tous les épargnants potentiels établis au Sénégal et à l’international”, a-t-il expliqué, revenant sur le succès de l’opération lancée en mars dernier et qui avait permis de mobiliser plus de 400 milliards de francs CFA.



À la différence de l’émission précédente, dont la communication était plus discrète, cette nouvelle campagne sera accompagnée d’une stratégie médiatique plus visible, mise en œuvre en partenariat avec CGF Bourse, a -t-il indiqué.



Concernant les garanties offertes aux investisseurs, M. Gaye a souligné l’existence de mécanismes de refinancement via la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM), ainsi que d’avantages fiscaux prévus par les lois en vigueur, rendant ces titres attractifs.



La mobilisation de ces ressources s’inscrit dans la mise en œuvre du Plan d’action prioritaire (PAP) 2025-2029, adossé au référentiel national de politique économique, a-t-il expliqué.



”Ce plan, d’un montant de plus de 5 600 milliards de francs CFA, vise à financer les projets inscrits dans la loi de finances, dont une version rectificative est attendue prochainement”, selon M. Gaye.



Le DGCPT a également annoncé que les émissions obligataires seront étalées sur toute l’année, avec un rythme d’une opération par trimestre, en vue de renforcer de manière durable la capacité de financement du Sénégal par les marchés.



































aps