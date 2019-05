Le Sénégal montre ses facettes à la Journée de la fraternité à Evreux

La ville d’Evreux en France a réuni récemment du monde. Des hommes et des femmes de différents pays venus communier pour la fête de la fraternité de la cohabitation, d’échanges culturels et de coopération. Le Sénégal n’a pas manqué ce rendez-vous. Il faut dire que la ville située en Normandie accueille plus de 6000 ressortissants Sénégalais dont la plupart sont du Sud et au nord du Sénégal. A cette occasion, la délégation sénégalaise a montré les différentes facettes de la culture du pays.



Guy Lefranc, maire de la ville d’Evreux a compris très vite que pour une bonne intégration des peuples, il faut des échanges étroits entre les peuples. C’est pourquoi depuis 5 ans, la commune d’Evreux organise ces journées de la fraternité. L’édition 2019 a été une grande réussite.



Le Sénégal a été honoré par la présence du maire de Ziguinchor Abdoulaye Baldé accompagné par une forte délégation. Yéro Sow, député-Maire de Ouarkhokh dans le département de Linguère, région de Louga, a fait le déplacement. Ce jeune député-maire, par ailleurs président de l’association des maires du département de Linguère, a profité de la fête pour nouer beaucoup de partenariat. Durant son séjour en France, Yéro Sow sera reçu par le maire de Mantes-la-Jolie.



La ville d’Evreux compte parmi ses élus Madame Coumba Dioukane, d’origine sénégalaise. Mme Dioukhané et Abdoul Hamady Guèye, ressortissant sénégalais, par ailleurs coordonnateur Enfance et Jeunesse de la commune d’Evreux, ont facilité la visibilité du pays de la Téranga pendant ces journées de la fraternité.



Par Mamadou LY (Afriquemidi)