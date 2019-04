Le Sénégalais Saer Ndiaye, candidat à la mairie de Bergamo en Italie

L’Afrique et les Africains doivent réussir "sans complexe" et sans jamais écouter ceux qui recommandent d’attendre, avait déclaré Emmanuel Macron à des entrepreneurs, au second jour de sa visite au Nigeria, prenant son propre cas en exemple.

L'Afrique, particulièrement le "pays de la Téranga" peut être fier de Saer Ndiaye. En effet, dakarposte a appris de ses canaux de renseignements que M. Ndiaye, un Sénégalais de 47 ans ayant vu le jour à... Dakar, entend briguer la mairie de Bergamo en Italie.

Il nous revient que Saer Ndiaye est bel et bien un citoyen Italien d'origine Sénégalaise.

Et des informations en notre possession, cet Italien qui veut être maire de ladite ville d'environ 120 000 habitants, capitale de la province du même nom, a eu à travailler dans l'entreprise T.I.B.A. Limonta.

Saer vit en Italie depuis 2001 et il est marié pour le meilleur comme pour le pire devant Dieu et les Hommes à Carmen Carminati depuis, tenez-vous bien... treize ans. Ils ont un fils, Noah, âgé de onze ans.



Il est inconditionnel de cyclisme, de la nature, du cinéma et selon une de ses connaissances il adore la musique et la bonne cuisine.



Pourquoi je suis candidat?

A cette question de dakarposte, Saer, joint au téléphone, dira: "Bergamo m'a accueilli à bras ouverts et m'a immédiatement fait sentir que je faisais partie d'une communauté, mais il reste encore beaucoup à faire.

Dans une période de régression culturelle comme celle-ci, il est nécessaire de lutter pour garantir à mes enfants et à nos enfants une société ouverte, intégrée et multiculturelle.

Bergame est et doit toujours rester une ville libre et accueillante.

Je postule parce que, en tant que citoyen de Bergame, je veux que les citoyens d'aujourd'hui et ceux de demain soient fiers de notre Bergame, tout comme je le suis"