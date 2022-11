Le Soutien de l’ancien procureur Alioune Ndao à Ousmane Sonko : « Pour Macky Sall, le seul CRIME qui existe au Sénégal c'est le fait d'être OPPOSANT »

Décidément l’ancien procureur spécial de la Cour de répression de l’enrichissement illicite, ne sera plus tendre vis-à-vis du président Macky Sall. En effet, Alioune Ndoa continue de multiplier les sorties musclées contre le chef de l’Etat sénégalais.

Dans une publication faite aujourd’hui sur sa page Facebook, l’ancien procureur spécial de la CREI dit apporter son soutien au leader de Pastef Ousmane Sonko et s’attaque au régime du président Macky Sall.



« Je manifeste mon soutien total à Ousmane Sonko dans cette épreuve injuste que Macky Sall est envtrain de lui faire subir. Pour Macky Sall, le seul crime qui existe au Sénégal c'est le fait d'être OPPOSANT. C'est pourquoi il a sous son aile protectrice tous les délinquants à col blanc qui ont volé les milliards de ce pays alors, que pendant ce temps, ceux qui ont le courage et le patriotisme de s'opposer à son régime despotique sont écoutés, suivis et pourchassés en justice.



Macky Sall a rabaissé ce pays aux pires périodes de l'époque senghorienne. Mais patience bientôt tout ceci prendra fin », renseigne sur sa page Facebook, Alioune Ndao ancien Procureur spécial de la CREI, par ailleurs Secrétaire Général du Parti pour la Justice, la Démocratie et le Développement PJ2D Ande Doxal Deug…