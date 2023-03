Le TER bloqué à la gare de Yeumbeul

Selon des agents du TER, c'est pour des raisons de sécurité que les deux trains, l'un en provenance de diamniadio, l'autre de dakar, sont contraints de s'arrêter pour au moins 30 minutes, le temps que le calme revienne. Les passagers murmurent et sortent des trains pour tenter d'en savoir un peu plus.



À noter que la gendarmerie est sur place. Les passagers qui étaient dans le train qui occupait la voie 1, ont été priés de descendre et de prendre l'autre train qui occupe la voie 2 (Sens Diamniadio-Dakar).































































































igfm