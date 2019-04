Le Tribunal de commerce ordonne la liquidation des biens d’une société de Diop Sy

Leral.net peut confirmer que le Tribunal de commerce hors-classe de Dakar (COUR D’APPEL DE DAKAR), en audience de la Chambre des procédures collectives du vendredi 19 avril 2019, a ordonné purement et simplement la liquidation des biens de la société URBAINE D’ENTREPRISE dite UDE de Demba DIOP SY.



Le demandeur de cette procédure était la Société STAR OIL SA représentée par SCP BA & OUMAIS, tandis que la Société Urbaine d’Entreprise dite UDE Demba DIOP SY était représentée à la barre par Me Moustapha NDOYE.



Le Tribunal a ainsi « constaté la cessation des paiements de la société URBAINE D’ENTREPRISE SARL ; et a fixé « provisoirement la date de celle-ci au 16 mai 2017 » ; et a ordonné « la liquidation des biens de la société URBAINE D’ENTREPRISE dite UDE.



Le Tribunal de commerce hors-classe de Dakar a aussi désigné El Hadji Allah KANE en qualité de Juge Commissaire et Marie Delphine NDIAYE en qualité de Syndic et a « dit que les dépens passeront en frais privilégiés de la procédure » ; et « ordonne la publication de la présente décision au RCCM ».



Massène DIOP Leral.net