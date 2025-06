Le bilan de l’attaque iranienne sur Tamara monte à trois morts.

Les services de secours israéliens ont annoncé avoir sorti deux corps supplémentaires des décombres de l’immeuble qui s’est effondré suite à l’impact direct d’un missile iranien dans la ville arabe de Tamara en Galilée. Il est possible que des victimes soient encore ensevelies, et 13 blessés ont été secourus. Les missiles iraniens ont jusqu’à maintenant fait le plus de victimes dans des localités palestiniennes d’Israël, probablement parce qu’elles n’étaient pas supposées être la cible des attaques et ne sont donc pas protégées par le fameux bouclier aérien «Dôme de fer».