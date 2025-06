Raids aériens sur Téhéran : Israël dit avoir visé 80 objectifs pendant la nuit

L'armée israélienne a indiqué dimanche avoir frappé plus de 80 objectifs à Téhéran lors de raids aériens nocturnes ayant mobilisé "une cinquantaine d'avions de combat".



"Tout au long de la nuit, des chasseurs de l'armée de l'Air ont survolé Téhéran et frappé des infrastructures et des cibles du projet nucléaire iranien", selon un communiqué militaire. Israël a frappé "plus de 80 objectifs dont le ministère de la Défense [et ce qu'Israël présente comme] le siège du projet nucléaire [militaire] iranien [l'Organisation d'innovation et de recherche défensives, ou Sepand, selon l'acronyme persan, NDLR], ainsi que des cibles où le régime cachait les archives nucléaires".