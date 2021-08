Le bilan humain du séisme en Haïti s'alourdit à 724 morts et des centaines de disparus

Le bilan humain du séisme en Haïti s'alourdit à 724 morts, et des centaines de personnes sont toujours portées disparues. Le tremblement de terre, de magnitude 7,2, est survenu à 8h et demi, piégeant beaucoup de Haïtiens dans leur sommeil et détruisant de nombreux bâtiments dans le sud-ouest de l'île.



Plus de 2 800 personnes ont été blessées, et les trois hôpitaux de la région ont été rapidement saturés.



La logistique d'urgence est mise en péril par l'insécurité structurelle qui mine Haïti depuis des mois. Depuis le mois de juin, la seule route qui mène au sud du pays est contrôlée sur deux kilomètres par des gangs armés.



Le premier ministre Ariel Henry : "Nous appelons à beaucoup de solidarité, mais une solidarité très structurée, nous mettons en place une task force pour coordonner l'aide, pour que ce qui s'est passé le 12 janvier 2010 (séisme de 2010) ne se reproduise plus".



La joueuse de tennis japonaise Naomi Osaka, dont le père est Haïtien, a annoncé qu'elle allait offrir la totalité des gains de son prochain tournoi aux victimes du séisme, et le président américain Joe Biden a promis une assistance immédiate pour Haïti, pays le plus pauvre d'Amérique, en crise politique depuis dix ans, et régulièrement frappé par des catastrophes naturelles.