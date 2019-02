Le candidat Idrissa Seck réussi le pari de la mobilisation à Thiès

Le chef de file du parti Rewmi a réussi le pari de la mobilisation dans sa Thiès natale. Les images de dakarposte sont assez révélatrices.

Bloqué à l'entrée de la "ville aux deux gares" pendant au moins deux heures de temps, l'ex maire de Thiès a été accueilli comme un héros par les Thiessois et ses partisans.



Face à Macky Sall, 57 ans, l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, 59 ans, se présente pour la troisième fois à une élection Présidentielle. Orateur brillant, il a suivi l'ascension de son mentor, Abdoulaye Wade, fondateur du Parti démocratique sénégalais (PDS, libéral), avant de connaître la disgrâce en 2004 lors du premier mandat de celui-ci.



Originaire de Thiès, son fief électoral, d'où il a lancé sa campagne ce dimanche 3 février 2019, Idrissa Seck a enregistré le ralliement de plusieurs candidats recalés faute du nombre de parrainages suffisants, dont l'ancien Premier ministre Hadjibou Soumaré, un ancien président de l'Assemblée nationale et du Sénat, Pape Diop, et trois anciens ministres.