Le célèbre "AL" signe son come back chez "You" pour accompagner la matinée des auditeurs de... KING FM

Dakarposte a appris de ses canaux de renseignements que le célèbre animateur Alioune Ndiaye dit "AL" sera dans les prochains jours l' animateur attitré de la matinale de la station KING FM.

Il nous revient, en effet ,que ce "boy town" , dont la diction parfaite somme toute... faite pour l'audiovisuel, particulièrement la radio, sera aux commandes d'une grande matinale sur King fm avec des chroniqueuse et chroniqueurs.



Quid des rubriques?

"Ça va toucher le quotidien des gens avec une touche très jeune et fun" nous souffle un de nos radars braqué au groupe Futurs Médias.



Bref, ce sera une émission inédite avec un chassé-croisé d'animateurs et de chroniqueurs dont certains sont nouvellement recrutés avec une grille de programme superbement modifiée par la direction de Futurs Médias , notamment avec l'estampille "AL"...

La matinale, comme son nom l'indique, va démarrer très tôt. "Mais, de 9h à 10h , Alioune Ndiaye partagera le plateau sur les problèmes de sociétés avec Lamine Samba et Lary" fait savoir la source de dakarposte. Qui renchérit que cette matinale sera une émission culte sur la bande FM. Tout porte à le croire car l'animateur préposé aux manettes de cette émission a blanchi sous le harnais.

Pour la gouverne de ceux qui l'ignorent encore, cet illustre animateur de la très suivie CITIZEN MATCH sur la RTS, non moins consultant en com et stratégies, a été l'une des pièces maitresses de la fameuse radio 7 FM nichée à l'époque sur l'avenue Peytavin.

Grâce à son talent inné, son sérieux mais surtout très à cheval sur ses principes, Youssou Ndour, alors grand Boss de ladite radio, qui a du nez, avait jeté son dévolu sur lui aux fins de driver 7 FM. "Al" n'avait que ... 27 ans.

Continuera t'il à être la voix exclusive de Orange Sénégal? C'est la préoccupation des radars fureteurs de dakarposte.

Quoi qu'il en soit les prochains jours nous édifieront bien!