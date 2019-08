Le célèbre Adama Bèye endeuillé

Encore la grande faucheuse! Nous avons en effet appris qu'Adama Bèye , jeune chef d'entreprise, a perdu ce dimanche sa grand mère maternelle.

En effet, Adja Maïmouna Sylla a tiré sa révérence.



Il nous revient d'ailleurs que Bèye Adama, comme on le surnomme, est inconsolable. Car, un lien indéfectible l'a, de tous temps, unit avec sa grand mère.

"Il a perdu un précieux repère affectif. Il a grandi sous l'aile protectrice de cette dame. Qui a presque joué, je peux dire, le rôle de père et de mère pour Adama" nous souffle un ami du patron de l'entreprise AB CORPORATION



Aux dernières nouvelles, feue Adja Maïmouna Sylla sera inhumée à 17 heures au cimetière de Dangou à Rufisque.



Toute la rédaction de dakarposte s'associe à la douleur et présente ses condoléances à Adama Bèye, à sa famille éplorée...