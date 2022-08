Le célèbre Cheikh Gadiaga béni par le khalif, Serigne Mountakha Bachir Mbacké

Nul n'est plus chanceux que celui qui croit à sa chance. En d'autres termes , pour réussir quelque chose il faut y croire.

On peut tout lui reprocher, mais l'illustre Cheikh Gadiaga croit en lui et, comme disait un penseur croire en soi permet d’agir, de sortir de toute les situations quelques soit les difficultés rencontrées. On ne reste pas paralysé.e par la peur de l’échec, de mal faire ou par une erreur commise.

Comme vous le voyez sur ces images, Cheikh Mbacké Gadiaga a eu l'insigne honneur d'être reçu par le khalif général des mourides.

Serigne Mountakha Bachir Mbacké l'a béni. Les images sont assez révélatrices.

Auparavant, il s'est rendu chez le porte parole du khalif, Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké. Qui a également prié pour lui.