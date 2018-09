Le célèbre Dj Boubs trouve une "petite soeur" à Diarra...L'animateur de Futurs Médias convole avec Khadija Cissé...

La première épouse de l'animateur Boubacar Diallo alias Dj Boubs doit vivre actuellement une situation un peu atypique, pour dire le moins. La belle et discrète dame s'est mariée heureuse et amoureuse depuis plus depuis plus d'une décennie avec le célèbre animateur du Futurs Médias, Dj Boubs. Leur couple fait envie : Boub's et Diarra donnent l’image d’un beau couple; ce qu'ils sont d’ailleurs ( Touchons du bois !)

Mais, c'était sans savoir que l'animateur aimait en catimini une deuxième femme. Cela ne veut pas dire que Boubs n'aime plus Mame Diarra. Que nenni!



Dakarposte a appris de proches de Boubs que Diarra "comble parfaitement son mari". Mais, comme disait l'autre, nul ne peut échapper à son destin. Une manière de dire que Boubs s'est finalement uni pour le meilleur comme pour le pire avec "sa" Khadija Cissé. "C'est un couple qui roucoule depuis un bon bout de temps, mais loin des indiscrets. La fille est mannequin. Elle est établie en France" avons-nous réussi à tirer des vers du nez d'un ami à Boubs.



Bref, ce dernier a finalement a pris la décision de vivre ses deux amours. Mame Diarra a également pris la décision de continuer à vivre avec lui, de continuer à l’aimer avec, pourrait-on dire, ses interrogations et ses questions sans réponse. "Ecoutez, ce n’est pas du baratin. Diarra et Bous que j'ai vu chez eux n’ont jamais autant dialogué, ils ne se sont jamais autant aimés. Diarra est une musulmane croyante; pour ainsi dire qu'elle accepte la polygamie à l'image de toute la Umma. Il n'ya pas de quoi fouetter un chat" glisse Gnagna (appelons ainsi cette dame vielle connaissance de Boubs.



Tout va donc pour le mieux. Dakarposte souhaite en tous cas heureux ménage à Dj Boubs et plein de bouts de bois de Dieu pour parapharser feu Sembène Ousmane.