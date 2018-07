Le célèbre Khadim Dieng, fils de l'ex maire des HLM, rappelé à Dieu

Dakarposte a appris la triste nouvelle en début de soirée de ce vendredi 13 Juillet 2018. Khadim Dieng, célèbre graphiste, qui n'est plus à présenter, a brutalement tiré sa révérence. Le défunt est le fils de Abdoulaye Dieng ex maire des HLM et proche du leader politique Idrissa Seck.



Créateur, hors pair, feu Khadim Dieng est au nombre des graphistes Sénégalais rompus à la technique dite de l'identité visuelle. Il avait fini d'imprimer sa marque dans le secteur de la communication.



Réputé proche du leader du parti Rewmi, Kha, comme on le surnommait affectueusement, entretenait de bonnes relations avec tout le monde. "Presque tous les leaders politiques recouraient à ses services compte non tenu des entreprises de la place et même des firmes sur l'échiquier international" témoigne ce proche du disparu, visiblement abattu.







Aux dernières nouvelles, il était hospitalisé à Dakar avant d'être évacué à Paris où il a finalement rendu l'âme.



Toute la rédaction de dakarposte présente ses condoléances à sa famille éplorée, particulièrement à ses frères Zale, Mambaye...



Que Dieu l'accueille dans son paradis céleste