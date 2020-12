Le célèbre Khadim Samb invité de Leral Tv: Une bibliothèque du Sénégal en mode "journée portes ouvertes "…

Rédigé par Dakarposte le Samedi 12 Décembre 2020 à 20:18 Rédigé par Dakarposte le Samedi 12 Décembre 2020 à 20:18

Animateur et chroniqueur sportif de lutte à la Radio Télévision du Sénégal, Khadim Samb est un homme très connu des Sénégalais d’ici et d’ailleurs, dont le français « rafistolé » faisait rire ou sourire plus. Mais l’homme est un éducateur doublé d’une mémoire pour le Sénégal.





Vous ne voyez en lui qu’un reporter, chroniqueur talentueux de la lutte sénégalaise, un homme qui ne tarit pas d’éloge de nos autorités ? Alors vous risquez de passer à côté de ses autres facettes si vous ne suivez pas cette interview accordée à Leral TV.



Avant tout, l’homme connaît-il Dame Dieng, le boss de Leral ?

…Alors là surprise…



Peut-il nous expliquer le pourquoi de cette fameuse chanson « Atou rèr an ! » reprise par plusieurs célébrités de la chanson sénégalais ?



Que pense-t-il de ces chansons aujourd’hui uniquement destinées aux hommes ? Autrefois qui méritait d’être immortalisé dans une chanson ?



Peut-il revenir pour les plus jeunes sur l’histoire de Teunguédji ou Rufisque, une des villes françaises de l’AOF ?



Comment la lignée des nobles vivait-elle la dominance coloniale ?



Et s’il parlait de nos stars comme notre vedette internationale Youssou Ndour ?



Ses débuts à son statut actuel ?



Interview…

