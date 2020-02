Le célèbre Louis Camara endeuillé

Dakarposte a appris de sources médicales que l’ancien attaquant des Lions du Sénégal, Babacar Louis Camara, qui n'est plus à présenter, pater de l'illustre Titi Camara ami d'Akon, est endeuillé.



Il nous revient, en effet, que Louis Camara, qui a fait les plus beaux jours du foot national, a perdu son grand frère répondant au nom de Mame Demba Camara.



Aux dernières nouvelles, la levée du corps est prévue à 14h30 à la mosquée de Bopp suivi de l'enterrement au cimetière musulman de Yoff.



Toute la rédaction de dakarposte s'associe à la douleur et présente ses condoléances à Babacar Louis Camara , à son fils Titi, bref à toute sa fratrie éplorée.

Que Dieu accueille le disparu dans son paradis céleste au même titre que toute la Ummah Islamique!