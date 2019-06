Le célèbre Sadia Thioune décède des suites...

Dakarposte a appris la triste nouvelle ce dimanche 9 Juin 2019. En effet, nous tenons que Sadia Thioune est décédé la veille des suites d'un malaise survenu dans son bureau.

Depuis le rappel à Dieu du désormais ex patron des établissements DAMEL (une chaine de boucheries), les témoignages sont unanimes et tout le monde se confond sur les qualités exemplaires de cet entrepreneur arraché à l'affection des siens. Et, comme disait l'autre, nous sommes tous mortels et chaque individu est confronté, tôt ou tard, à la perte d'un être cher et va devoir faire face à une situation qui, comme un séisme, détruit tout sur son passage.

Aux dernières nouvelles, ce talibé du regretté Serigne Mourtada Mbacké repose désormais au cimetière de Touba.

Dakarposte présente ses condoléances à sa famille éplorée.

Que Dieu l'accueille dans son paradis céleste au même titre que toute la Ummah Islamique!