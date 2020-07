Le célèbre metteur en scène Jean Pierre Leurs n'est plus!

Dakarposte a appris que cette pièce maitresse de la culture Sénégalaise a tiré sa révérence. En effet, nous tenons de bonnes sources que Jean Pierre Leurs est décédé. Il nous revient qu'il a été rappelé à Dieu cet après midi du mardi 21 Juillet 2020.



Figure de la culture sénégalaise, Jean Pierre Leurs a marqué de son empreinte le Théâtre national Daniel Sorano. À la retraite, depuis un bon bout de temps, il est resté attaché à ce grand temple culturel où il a passé une bonne partie de sa carrière de comédien, de metteur en scène.



Pour la gouverne de ceux qui l'ignorent encore, le défunt Jean-Pierre Leurs (Grand Prix du Président pour les Arts), un des plus brillants metteurs en scène d’Afrique était un grand... "talibé Cheikh", très proche de Mame Abdoul Aziz Sy Dabaax ( RTA) et de sa famille. Il était un pionnier des spectacles (ndlr: « Son et Lumières » )aussi bien religieux ( les veillées des Gamou) que profanes. Grand interprète, membre fondateur du Théâtre National Daniel Sorano, il laisse à la postérité un héritage artistique et social puissant! il a toujours été un amoureux de la scène et de son pays le Sénégal. Paix à son âme ! Dakarposte s'associe à la douleur et présente ses condoléances à sa famille éplorée, mais aussi et surtout à l'univers du ferment de la vie (la Culture) Que Dieu l'accueille dans son paradis céleste au même titre que toute la Ummah Islamique!