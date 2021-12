Le chanteur Waly Seck reçu par le Président Barrow (EXCLUSIVITÉ DAKARPOSTE )

Ce sont les perspicaces radars fureteurs de dakarposte, au parfum de tout ce qui se trame, qui nous vendent la mèche.

Les images sont assez révélatrices: le chanteur Waly Ballago Seck a eu l'insigne honneur d'être reçu en audience par le Président de la République "soeur" Gambienne.

Comme vous le voyez, Waly et son loyal impresario (Ndiaga Samb dit Euro), reçus à midi, ont longuement échangé des points de vue ce vendredi avec M. Adama Barrow.

Pour rappel, le jeune "Faramarène" et son orchestre jouent ce soir en "live" à Banjul. Ils presteront également demain et après demain dans la même capitale Gambienne.