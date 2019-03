Le chanteur congolais Koffi Olomidé condamné à deux ans de prison avec sursis

Mis en examen en février 2012 pour viols aggravés, Koffi Olomidé a été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre, lundi 18 mars 2019, à deux ans de prison avec sursis pour atteinte sexuelle sur mineure. Le chanteur congolais a donc vu les chefs de poursuite retenus contre lui allégés, alors que le ministère public avait requis à l'audience, qui s'était tenue à huis clos le 11 février, sept ans de prison à l'encontre de la star de la rumba.



Koffi Olomidé était initialement poursuivi pour "atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise par personne ayant autorité" et pour "séquestration" sur quatre danseuses pour des faits commis en région parisienne entre 2002 et 2006. Les plaignantes l'accusaient de leur avoir imposé des relations non consenties lorsque l'artiste donnait des concerts ou enregistrait en France. Elles étaient absentes au délibéré. Leur avocat n'était pas joignable dans l'immédiat.



Pour les trois autres parties civiles qui l'accusaient de relations sexuelles forcées, le chanteur de 62 ans a obtenu une relaxe.



Il a cependant été condamné à une amende de 5 000 euros pour avoir facilité l'entrée et le séjour irrégulier en France de trois des plaignantes. Et a dédommagé sa victime pour un montant de 5 000 euros au titre de son préjudice moral. "C'est une victoire éclatante. C'est tout le dossier d'accusation qui s'écroule", prouvant que "les accusations contradictoires" des parties civiles "ne tenaient pas la route", a aussitôt réagi l'un des avocats de Koffi Olomidé, Emmanuel Marsigny.



Deux hommes présentés par l'accusation comme des hommes de main et poursuivis pour complicité ont, eux, été relaxés pour l'ensemble des faits.