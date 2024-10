Le cœur de Beyrouth frappé par l'armée israélienne, au moins neuf morts

L'une des frappes a tué au moins neuf personnes dans le centre ville, a déclaré le ministère libanais de la Santé. L'explosion a déclenché un incendie dans un immeuble d'habitation du quartier résidentiel de Bachoura, non loin du siège des Nations unies, du bureau du Premier ministre et du Parlement. Un centre de secours du Hezbollah aurait été visé.



Les habitants de Beyrouth ont signalé une odeur de soufre dans la ville après la frappe aérienne.



L'agence de presse nationale libanaise a ensuite accusé Israël d'avoir utilisé des bombes au phosphore, interdites au niveau international. Une information impossible à vérifier à l'heure qu'il est.



De multiples frappes ont également été signalées dans la banlieue sud de Beyrouth.



Au Sud-Liban, des combats rapprochés



Pendant ce temps, l'incursion terrestre de Tsahal au Sud-Liban a fait ses premières victimes. Huit soldats israéliens ont été tués lors de combats rapprochés avec des militants du Hezbollah.





Selon le ministère libanais de la Santé, les attaques israéliennes dans le pays ont tué 46 personnes et en ont blessé 85 dans la seule journée de mercredi.



Les Forces de défense israéliennes ont diffusé des images montrant des troupes sur le terrain.