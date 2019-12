Le collectif "Gno Lank" dévoile l'itinéraire de sa marche prévue le vendredi 10 janvier prochain

Pas plus tard qu'hier, dakarposte révélait que le collectif Gno Lank (qui regroupe plusieurs mouvements dont Y'en à marre) organise "une Grande mobilisation au Sénégal et dans la Diaspora prévue le vendredi 10 janvier prochain contre la détention arbitraire de Guy Marius Sagna , Ousmane Sarr ,Fallou Galass Seck et pour l'annulation de la Hausse des prix de l'électricité"



Eh bien, pour reprendre ce terme fort usité par Me Wade, il nous revient qu'en ce qui concerne la capitale Sénégalaise, le collectif Gno Lank entend

marcher de la place de nation au Rond point RTS à partir de 15h. Du moins, sauf revirement.