Le commandant adjoint de la marine russe tué lors d'une attaque ukrainienne à Koursk

Le commandant en chef adjoint de la marine russe, le général de division Mikhaïl Goudkov, a été tué lors d'une attaque ukrainienne dans la région russe de Koursk, ont rapporté des responsables jeudi.

Selon le gouverneur du kraï de Primorié, Oleg Kojemyako, Goudkov aurait été tué dans le district de Korenevo, qui borde l'Ukraine.



Selon Kojemyako, Goudkov est mort « alors qu'il accomplissait son devoir d'officier avec ses camarades ». Parmi les autres victimes, le gouverneur du Primorié a nommé l'officier Nariman Chikhaliev, sans préciser les circonstances et la date du décès de Goudkov et de "ses camarades".



Le ministère de la Défense russe a par la suite confirmé le décès de Goudkov : "le 2 juillet, lors d'opérations militaires dans l'une des zones frontalières de la région de Koursk, le commandant en chef adjoint de la marine pour les forces côtières et terrestres, héros de la Russie, le général de division Mikhaïl Evguenievitch Goudkov, est décédé".





Les chaînes Telegram et les médias ukrainiens rapportent que Goudkov a été « liquidé », et que sa mort a été annoncée la veille "par des propagandistes" russes. Selon certaines chaînes Telegram, Goudkov est mort avec dix autres officiers à la suite d'une frappe des forces armées ukrainiennes contre un poste de commandement dans la région de Korenevo, près de la frontière, mais la date n'a pas été précisée.





Selon l'organisation publique russe des marines « Typhoon », le 2 juillet 2025, les forces armées ukrainiennes ont lancé un missile contre le poste de commandement de la 155e brigade de marines. Quatre roquettes ont touché le poste de contrôle avancé de Korenevo, tuant plus de dix personnes, dont Goudkov et plusieurs officiers supérieurs.



Comme précise le RBC-Ukraine, Mikhaïl Goudkov est l'ancien commandant de la 155e brigade de la Marine de la flotte du Pacifique. Depuis mars 2025, il est commandant en chef adjoint de la marine russe avec le grade de général de division. Il était responsable des actions du Corps des Marines russes lors de la guerre contre l'Ukraine.





Meduza précise que la promotion de Goudkov a été annoncée par Vladimir Poutine en personne lors d'une rencontre avec les sous-mariniers du croiseur sous-marin nucléaire Arkhangelsk. Goudkov a reçu le titre de Héros de Russie et de Héros du Primorié.





Selon Militarny, Goudkov participe à la guerre contre l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe massive, le 24 février 2022, et la 155e brigade de marine de la flotte russe du Pacifique, sous son commandement, a été "connue pour ses crimes de guerre".



Des unités de la brigade ont été transférées dans la région de Koursk après le début de l'opération des Forces de défense ukrainiennes dans cette direction, conclut Militarny.

Ukraïnska Pravda relève également que "la 155e brigade de Marines est impliquée dans les exécutions de prisonniers de guerre ukrainiens". Des Marines de cette brigade capturés "ont notamment confirmé avoir tué ou assisté au meurtre de soldats ukrainiens capturés".