Le concert de Youssou Ndour annulé – Le faux alibi du 8ème jour du décès de Tanor ! (CONTRIBUTION)

C’est avec une certaine surprise que les fans de Youssou Ndour et les supporters des Lions ont appris que le concert dédié aux médaillés d’argent de la CAN 2019 a été annulé. Pour expliquer cette annulation surprise, le staff de de Youssou Ndour a évoqué le huitième jour du rappel à Dieu de feu Ousmane Tanor Dieng, ancien Secrétaire général du Parti socialiste. Soit. Mais, nos informateurs nous annoncent qu’il s’agit d’un faux alibi.

Ce concert devait, en effet être retransmis en direct par la TFM en partenariat avec la RTS. Or, selon des informations fiables, le concert avait un agenda caché : en arrière-plan, il était prévu que, pour perturber l’événement, des jeunes brandissent des pancartes et réclament à tue-tête leurs «400.000 francs du pétrole». Les services de renseignements à qui rien n’échappe en ont eu vent et ont informé qui de droit. Ceci explique sans aucun doute cela.

Car, il se susurre que, depuis un certain temps Youssou Ndour est en train de prendre sa liberté à l’égard de Macky Sall qu’il a soutenu depuis 2012 mais qui va finir son dernier mandat. Qui plus est, des scandales éclatent contre le régime de ce dernier et surtout, surtout le nom de son frère revient tout le temps car il serait impliqué dans l’affaire du pétrole concernant Frank Timis. Au même moment, le groupe de presse de Youssou Ndour s’est affranchi et commence à se montrer de plus en plus critique à l’égard du pouvoir. Si ce concert se déroule normalement, ce sera une grande occasion pour les contestataires de faire une démonstration de force qui, cerise sur le gâteau, sera diffusée aussi par le RTS ! Mais les desseins de Youssou Ndour ont été éventés et, dans ces conditions ce concert n’arrange guère le pouvoir. Aussi l’annulation du concert –ou son interdiction par les autorités- tombe sous le sens. Il est donc clair que le huitième jour du décès de Tanor n’est qu’un alibi.













Bacar Ba Thiello

Militant de l'APR

Pikine Dagoudane

bacarthiello@yahoo.fr