Le coronavirus fait des ravages aux Etats-Unis d'Amérique- Plus de 500 000 cas recensés, un record ...mondial

C'est un gigantesque hangar ou règne un silence de mort. Il s'agit du site où se joue d'habitude l'US Open de tennis. Ces courts d’entraînement ont été transformés en hôpital improvisé au cœur de New York.



La plus grande ville des états unis paye toujours le plus lourd tribut à l'épidémie de coronavirus : plus de 5000 morts alors qu'avec 18 586 décès liés au nouveau coronavirus recensés vendredi soir par l'Université Johns Hopkins, le pays est sur le point de dépasser l'Italie en nombre de décès (18 849).



"Quand vous regardez ces chiffres, le nombre de morts, les gens qui sont morts, c'est tellement horrible", a commenté le président américain, Donald Trump. "Maintenant, de l'autre côté, vous avez le nombres des lits utilisés, et nous le disions justement, ils sont considérablement réduits, c'est généralement le signe que cela va dans le sens de la baisse"



Choisir le moment opportun pour rouvrir l'économie des Etats-Unis sera "de loin la plus grande décision de ma vie", a reconnu le président américain Donald Trump.



Le pays le plus puissant du monde est à l'arrêt et la lumière au bout du tunnel est, comme ailleurs, toujours difficile à percevoir. Comme tous les pays, les Etats-Unis doivent prendre garde à ne pas lever les mesures de confinement trop tôt au risque de voir une nouvelle flambée de l'épidémie, ni trop tard ce qui pourrait alourdir une facture économique qui s'annonce déjà très douloureuse.



Le pays recense désormais plus de 500 000 cas, un record mondial.