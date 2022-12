Le corps repêché à Saint-Louis n'est pas celui de Didier Badji, selon ses proches

Selon Me Khoureychi Ba affirmer que le corps repêché au large des côtes de Saint-Louis et confié à la morgue de Fann n'est pas celui de Didier Badji.



Dans un post, l'avocat assure que les proches du disparu sont "formels".



"Le contraire eût étonné. Le test ADN, devenu sans objet, un PV a été dressé sur place par les enquêteurs", a affirmé Me Khoureychi Ba.













































seneweb