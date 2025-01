Le couple présidentiel baptise son bébé au nom de la maman de Ousmane Sonko

Entouré d’un cercle vraiment restreint constitué de proches et de parents, le président Bassirou Diomaye Faye et son épouse, Absa Faye, ont baptisé leur bébé dans la plus grande sobriété. Et, si certains voulaient attendre le mardi pour aller squatter les alentours de la résidence de Mermoz où du palais présidentiel et peut être aussi la maison d’origine de Ndiaganiao pour participer à la fête, leurs plans ont été déjoués.



Le “bébé patriote” a été baptisé ce matin du dimanche. Et l’enfant porte le prénom de Maman Khady Ngom, la mère du Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko. Ce choix qui démontre la solidité des relations entre les frères Patriotes est un cinglant désaveu à tous les Cassandres qui voient partout des signes de désamour entre le Président Bassirou Diomaye Faye et son mentor, Ousmane Sonko.