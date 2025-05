Le dealer nigérian, les policiers et la tentative de corruption

La Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Dakar, fraîchement mise en place par l’OCRTIS, a frappé un grand coup dans la lutte contre le trafic de drogue dure. Selon un communiqué de la Police nationale, une opération menée à Mbao a permis d’interpeller un ressortissant nigérian en possession d’un important lot de produits stupéfiants.





Lors de la descente, les agents ont saisi 12 boulettes de cocaïne de 17 g chacune, 11 sachets de crack de 2,5 g, environ 200 g de cocaïne frelatée coupée à la poudre de talc, ainsi que deux bracelets électroniques et divers matériels utilisés dans le conditionnement de la drogue. Pris en flagrant délit, le mis en cause – identifié par les initiales C.C.N (d’après Seneweb) a tenté de corrompre les policiers en leur proposant 400 000 F CFA pour étouffer l’affaire. En vain. Il a aussitôt été conduit dans les locaux de la BRS de Dakar pour exploitation.



L’opération, selon la police, fait suite à un renseignement anonyme faisant état d’un trafic de drogue dure dans la zone de Mbao. Le suspect a été placé en garde à vue et fait l’objet de plusieurs chefs d’inculpation : association de malfaiteurs, détention et trafic de drogue, blanchiment de capitaux, et tentative de corruption.



Ce coup de filet s’inscrit dans le cadre du renforcement de la lutte contre le narcotrafic à l’échelle nationale et régionale, indique encore le communiqué.























































Walf