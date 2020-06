Le député Toussaint Manga persiste sur les per diem du comité de suivi des opération du Fonds Force Covid19

Le député Toussaint Manga a répondu à la sortie du général François Ndiaye, président du comité de suivi des opération du Fonds Force Covid19, qui qualifie de fake news l’information sur les per diems. Manga qui est membre du comité botte en touche et recadre le débat sur la matinale de la Rfm: « sur ce point précis, je ne suis pas d’accord avec le général. Il est en train de tenir un discours qui sape le travail du comité qui est en train de faire un travail remarquable. On en avait déjà parlé et je ne sais même pas pourquoi on agite ce débat », dit-il surpris.

« La morale m’interdit de recevoir des indemnités dans ce contexte. Il ya beaucoup de gens qui n’ont pas parlé, ils sont peut être d’accord avec nous. Mais c’est après ma sortie et celle de Habib Sy que le général a convoqué ceux qui n’étaient pas d’accord avec nous et, finalement, il a été décidé qu’on devait faire dans le bénévolat. Il ya une différence entre ce qui est discuté et ce qui est retenu », précise-t-il.

Le député à, dans la foulée, salué le travail qu’abat le comité: « je peux certifier que la mission se fait correctement avec beaucoup de sacrifices. On est dans un débat que nous nous fait pas avancer », conclut-il.