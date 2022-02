Le dilemne de Macky - Premier ministre ou troisième mandat ? Comment va-t-il s’en sortir ?

La glorieuse et fructueuse chasse des Lions au Cameroun nous a semblé comme une unité des cœurs de tous les Sénégalais. Car, lorsque Macky Sall a reçu les héros qui venaient de nous rapporter la fameuse Coupe d’Afrique des nations que nous convoitions depuis plus de 60 ans, toute l’opposition a été conviée à la fête et tous les leaders disponibles étaient présents à ses côtés. Une belle image qui a fait le tour du monde.

Mais cette image de belle unanimité est-elle réelle ? Pas du tout à l’écoute des uns et des autres responsables de l’opposition. Qui plus est, Macky est confronté à la fureur des responsables de BBY qui se croyaient les mieux placés lors des dernières locales mais qui n’ont pas été choisis pour être candidats dans leurs circonscriptions et où la liste de Benno a été battue.

Macky a donc des ennemis dans son propre camp et dans l’opposition. Qu’en sera-t-il du Premier ministre qu’il envisage de nommer ?

Si c’est une forte tête, c’est qu’il prévoit un dauphin, mais si c’est un comparse, c’est qu’il se prépare pour un troisième mandat. Mais, le peuple, pas les béni-oui-oui, l’attend au tournant.



Quoi qu'il en soit, les prochains jours nous édifieront bien ! À moins que...