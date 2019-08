Le directeur régional de SEOH arrêté

Le patron régional de la Société d’exploitation d’ouvrages hydrauliques (Seoh) a été discrètement arrêté par les éléments enquêteurs de la Brigade de gendarmerie de Fimela et placé sous mandat de dépôt à la prison de Fatick pour détournement de deniers publiquesLe patron régional de la Société d’exploitation d’ouvrages hydrauliques (Seoh) a été discrètement arrêté par les éléments enquêteurs de la Brigade de gendarmerie de Fimela et placé sous mandat de dépôt à la prison de Fatick pour détournement de deniers publics, faux et usage de faux, abus de confiance. Selon le journal Libération, Pape Allé Samb, puisque c’est de lui dont il s’agit est tombé en même temps que le comptable qui est aussi écroué.C’est la Direction de la Seoah qui a porté plainte, après avoir découvert que le sieur Samb,, relevé de ses fonctions depuis l’éclatement des faits en cause, a usé de pratiques mafieuses pour détourner les fonds de l’antenne régionale en complicité avec le comptable. Ces détournements étaient maquillés ensuite à travers de faux justificatifs et factures. Les gendarmes ont pu formellement établir l’entente délictuelle qui aura permis de pomper plusieurs millions de francs CFA.