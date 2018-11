Le discret homme d'affaires Bass Diop endeuillé

La discrétion est de toute nécessité pour conduire à bien une entreprise écrivait l'illustre Robert Louis Stevenson. Bass Diop, connu et apprécié de tous par son abnégation, mais surtout par sa discrétion, n'est plus à présenter.



Dakarposte, a appris de bonnes sources que cet homme d'affaires, qui s'évertue à passer inaperçu, a perdu sa grande soeur. Il s'agit de la dame répondant au nom de Daba Diop, celle-là mortellement poignardée en Espagne par son mari.



"La défunte et Bass Diop sont de même père" nous souffle une connaissance en commun. D'ailleurs, Bass, qui séjourne depuis quelques temps en France pour des raisons professionnelles, entend se rendre ce lundi à Barcelone aux fins de s'enquérir de la situation, notamment le rapatriement de la dépouille de sa grande soeur décédée.





Pour rappel, une émigrée sénégalaise d’une quarantaine d’années a été mortellement poignardée par son mari, ce dimanche, à Monzón, une localité de la province espagnole de Huesca.



Une enquête a été ouverte par la police espagnole qui a déjà arrêté le présumé meurtrier. Les faits se sont déroulés à la mi journée au domicile des deux époux originaires du Saloum, au centre du Sénégal.



La victime, répondant au nom de Daba Diop laisse derrière elle un garçon de six ans, une fille âgée de dix ans et d'autres bouts de bois de Dieu restés à Dakar.



Dakarposte présente ses condoléances à Bass Diop, son épouse, à Sidy Diop, Ngom Tall, Cheikh Fall administrateur de l'entreprise COMTEL, bref à toute la famille éplorée au même titre que toute la communauté Sénégalaise établie en Espagne.



Que Dieu accueille la disparue dans son paradis céleste !