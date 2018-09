Le dispositif de sécurité de la Présidence de la République renforcé pour faire face à la menace de l'opposition

Augmentation des effectifs, particulièrement d'éléments armés jusqu'aux dents du GIGN et de la Brigade d'Intervention Polyvalente de la police, installation de plots électriques et autres herses dépliables ont été installés aux abords du palais présidentiel afin d’éviter toute attaque à la voiture bélier, compte non tenu de l' harmonisation des communications. Pour faire face à la menace de l'opposition dite significative réunie dans le Front dit Démocratique, il nous revient que le gouverneur du Palais Présidentiel en charge de la sécurité a renforcé le dispositif de sécurité.



"Certes, le Président de la République et sa dame séjournent actuellement en Chine, mais les autorités notamment judiciaires de ce pays sont tenus de veiller de jour comme de nuit à la sécurité de cette haute institution de la République qu'est la Présidence" nous souffle un officier.



Outre une voiture blindée de la BIP préposée sur le boulevard de la République, dakarposte a appris que des herses ont été installées sur la chaussée menant vers le Palais. Ses herses peuvent être déployées automatiquement pour crever les pneus d’une voiture au comportement suspect.



C'est dire...