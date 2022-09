Le faux député encore démasqué- Coumba Ndoffène Ndiaye proche parmi les plus proches de Sonko

“On ne peut pas se battre contre une image”, pour paraphraser l'illustre penseur Zev Sternhell.

Cette image en dit long sur la proximité entre le faux député et l'opposant Ousmane Sonko.

Comme disait l'autre, les personnes qui ont les mêmes inclinations, les mêmes habitudes, se recherchent mutuellement. En un mot, qui se ressemble s'assemble.



Pour ceux qui n'ont pas suivi le train de l'actualité, un faux député (Coumba Ndoffene Ndiaye) a été démasqué au sein de l’Hémicycle hier, lundi, jour d’installation de la 14e législature de l’Assemblée nationale.



Il est parvenu à l’Hémicycle avant de se faire installer.



L’homme, pour reprendre Senenews, l’écharpe de parlementaire en bandoulière, s’est même permis de prendre la parole en ouvrant son discours par l’habituel "chers collègues" des députés.



Repéré par les gendarmes, il a été arrêté et expulsé de l’Hémicycle. D’après Libération, le faux député se nomme Coumba Ndoffène Ndiaye et il "croyait réellement" avoir été élu le 31 juillet dernier après avoir entendu "Coumba Ndiaye" parmi les nouveaux parlementaires.



Le journal souffle que lorsqu’il s’est présenté hier à l’Assemblée, il a fait remarquer aux gendarmes qui filtraient les entrées que devant sur nom, sur la feuille de présence, il est marqué «madame» à la place de "monsieur".



Libération rapporte que Coumba Ndoffène Ndiaye a été libéré après son audition.



Mais il faut noter que Coumba Ndoffène Ndiaye est bel et bien un acteur politique. Il est leader du Parti Rassemblement pour la justice, la démocratie et le développement (RPJD), parti qui se réclame de l’opposition.



Sur son profil Linkedin, voila comme il se présente : « je suis le professeur Coumba Ndoffène Bour Ndiaye leader du parti RPJD, je suis enseignant du Cesti/Ucad, du lycée Maurice Delafosse. Il dit qu’il est le président de son institut SUP TEC BATS Dakar sis sur l’avenue Bourguiba Immeubles Fofana, Dieng et Ex carter soit deux annexes.



Il déclare qu’il a enseigné Excel, la stratégie commerciale, le marketing, la gestion de projet et le management. Son ambition, conclut-il, est de travailler avec une firme qui désire s’installer au Sénégal (SIC)