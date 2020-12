Le faux policier de la brigade de recherches piégé puis arrêté

Encore un faux policier interpellé par de vrais limiers. Il se faisait passer pour un agent de la brigade de recherches du poste de police de Mbao.



Le mis en cause, qui est vigile, s’est présenté comme un agent de la brigade de Mbao à une jeune demoiselle, vendeuse de tickets dans les minibus Tata. Cette dernière, souhaitant retirer sa carte d’identité biométrique, lui a confié son vœu. Mais, elle aura la désagréable surprise lorsque le «flic» lui propose de passer chez lui pour des relations intimes moyennant la carte d'identité biométrique.



La fille feint d'accepter et le jeune homme lui demande ainsi de passer le voir dans sa chambre le mardi 15 décembre dernier. Sachant qu'elle a affaire à un pervers, la dame a alerté le poste de police de Sicap Mbao. Le chef de poste vérifie l'effectif de sa brigade de recherche, mais, ne découvre aucun I. Ngom. Ils lui tendront un piège pour l’interpeller.



Une fouille corporelle du faux policier a permis aux flics de découvrir une paire de menottes et le récépissé de demande d'établissement de la carte d'identité biométrique Cedeao de la vendeuse de tickets. Un document administratif dûment établi au niveau du poste de police de Sicap Mbao. En attendant de savoir comment ledit récépissé s'est retrouvé entre les mains du vigile-imposteur, celui-ci a été déféré au parquet pour tentative d'escroquerie au sexe ou chantage sexuel et usurpation de fonction.