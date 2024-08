Le fils d'Idrissa d'Idrissa Seck libéré

Le fils d'idrissa Seck a été libéré hier, sous le régimé du contrôle judiciaire, apres la décision de la Chambre d'accusation. En effet, le parquet n’ayant pas fait appel, Abdoulaye Seck a été auditionné par le juge du troisième cabinet qui lui avait accorde la liberté provisoire avant un possible appel du parquet. Mardi passe, apprend Libération de ce mardi, « la Chambre d'accusation avait tranché en faveur du magistrat instructeur. En l'absence d'un appel du parquet général, qui pouvait porter le dossier devant la Cour suprême, le mandat de dépôt visant le fils d'Idrissa Seck a «sauté » hier ».



À noter qu'avant lui, Amadou Diam Ndoye, un autre mis en cause dans cette affaire, avait été libéré. Pour rappel, Abdoulaye Seck avait été écroué en fin mai 2024 en même temps que Sylvain Bathiapara Mendy, Pathé Guèye, Ousmane Camara, Alain Diatta et Amadou Diam Ndoye. Ils étaient visés pour association de malfaiteurs aux fins d'importation de cocaïne pour trafic en blanchiment de capitaux et détention d'arme à feu automatique sans autorisation contre le premier ; association de malfaiteurs, aide ou assistance dans une entreprise d'importation de cocaïne, de blanchiment de capitaux a travers un groupe criminel organisé





















































Dakaractu