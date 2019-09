Le fils du Président Macky, Amadou Sall s'est enfin... marié ! (EXCLUSIVITÉ DAKARPOSTE)

Jusqu'ici célibataire endurci, le fils du Président de la République a finalement sauté le balai.

En effet, dakarposte a appris de ses perspicaces réseaux de renseignements qu'Amadou Sall s'est enfin marié ce dimanche 29 septembre 2019.

Et, vous savez quoi? Le "Al Khayri"a été discrètement prononcé à Thiès, précisément à Diamegueune Keur Chérif devant quelques proches dont, tenez-vous bien le...chef de l'Etat, Macky Sall "himself", Mansour Faye (oncle d'Amadou Sall) pour ne citer qu'eux.

D'ailleurs, nous publions quelques images de ce mariage "verrouillé", mais c'était sans compter avec les radars fureteurs de dakarposte. Qui promettent de revenir sur ce mariage avec bien évidemment une ébauche de détails sur l'heureuse élue, celle qui va désormais partager la vie du fils du Président Sall.



Dakarposte souhaite heureux ménage à Amadou et à sa douce moitié!