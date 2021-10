Le fisc enclenche une procédure de saisie: Y en a marre dénonce une « liquidation programmée de Dmedia »

Le fisc ne lâche plus le groupe Dmedia. Ce matin, un avocat et un huissier escortés par les gendarmes ont été commis pour procéder à l’inventaire du matériel dans les locaux du groupe de presse de Bougane Guèye Dany. Réagissant à cela, le mouvement Y en a marre dénonce « une liquidation programmée de Dmedia ».

« Le monstre avance dans sa volonté d'anéantir le groupe de presse. Il y a quelques jours, Y en a marre sonnait l'alerte. Le mouvement réitère que ce groupe de presse doit continuer de rayonner dans le paysage médiatique du Sénégal. Le tuer, c'est amputer notre pays d'un groupe de presse ayant apporté une contribution certaine dans l'approfondissement de notre démocratie. L'anéantir, c'est plonger dans la précarité et l'incertitude des centaines de mères et pères de famille... Payer les impôts, OUI ! Mais plan de liquidation ciblé, NON! », écrivent Aliou Sané et Cie dans un post Facebook.