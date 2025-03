Le général Souleymane Kandé à New Delhi en Inde : Prés de 10 mois après sa nomination

Le général Souleymane Kandé a officiellement rejoint son nouveau poste d’attaché de défense à l’ambassade du Sénégal à New Delhi, en Inde, depuis le 24 mars 2025. Sa nomination à ce poste diplomatique fait suite à son départ du commandement de l’Armée de terre, une transition qui continue d’alimenter débats et spéculations au Sénégal.



La décision, confirmée par un décret présidentiel signé le 23 janvier dernier.Le general, prend service près de dix mois après sa nomination. L’ancien chef d’état-major de l’armée de terre et ex-commandant des Forces spéciales se retrouve ainsi affecté à un poste qui avait suscité beaucoup de réactions et de débats au senegal.



L'affectation avait d'ailleurs déclenché une vague d’indignation au sein de la classe politique et dans certains médias. Plusieurs observateurs y voient une sanction déguisée contre un officier respecté et réputé pour son engagement. Deux directeurs de journaux ont même été interpellés après avoir relayé des informations sur cette mutation controversée, ce qui soulève des inquiétudes quant à la liberté de la presse et la transparence de cette décision.



L’opinion publique reste divisée. Certains estiment que cette nomination est une procédure administrative normale, tandis que d’autres y voient une manœuvre visant à sanctionner. Des propos qui ont été dementis par le premier ministre Ousmane Sonko.



Juste après avoir été démis de ses fonctions, le général Souleymane Kandé a été nommé au grade d’officier de la Légion d’honneur par le président français, Emmanuel Macron.













































Igfm