Le jeune garçon retrouvé mort dans un avion à paris, finalement identifié

l se nomme Ani Guibahi Laurent Barthélémy âgé de 15 ans, informe Libération Online. C'est les parents de la victime même qui ont identifié le corps.



Né le 05 février 2005 à Yopougon, Ani Guibahi Laurent Barthélémy était élève en classe de 4e dans un lycée de la commune qui l’a vu naitre.



Sur les vidéos, on le voit accéder au train d’atterrissage de l’avion et s’agripper à celui-ci au moment de son décollage vers 22H55 mn.Pour l'instant, On ne connaît pas les raisons qui l'ont poussé à prendre ce risque.