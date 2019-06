Le journaliste Pape Birame Bigué Ndiaye s'est finalement marié avec...

Il a fini par sauter le balai. Il, c'est notre confrère Pape Birame Bigué Ndiaye. En effet, dakarposte, qui a ses canaux de renseignements un peu partout, est en mesure de révéler que ce journaliste de la RTS, affecté à la Présidence de la République, a fini par se marier avec la femme de ses pensées. Une belle plante, nous souffle t'on, qui répond au nom d'Aminata Wade.

Il nous revient que la désormais Mme Ndiaye est établie depuis quelques années en Europe du Nord, précisément en Norvège.

Le "Al Khayri" a été prononcé à l'unité 6 des Parcelles Assainies ce samedi devant Dieu et les hommes notamment des proches, amis, parents et sympathisants des deux tourtereaux. Parmi eux, les radars fureteurs de dakarposte ont formellement identifié les "Cestiens" c'est à dire Bara Ndiaye patron de la Maison de la Presse, Ibou Diouf illustre journaliste à la TFM, Thierno Amadou Sy de la RTS ...Qui ont comme dénominateur commun d'être de la 36 ème promotion du Centre d'Études des Sciences et Techniques de l'Information (CESTI).



Dakarposte souhaite heureux ménage à Pape Birame Bigué Ndiaye et à sa douce moitié. Que Dieu leur accorde plein de bouts de bois de Dieu!